半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）公布2022年6月合併營收達8.14億元，受惠中國上海解封後趕工交貨影響，帶動6月營收月增45.73％、年增33.25％，並改寫歷年單月次高。累計2022年上半年合併營收達35.4億元，較去年同期大幅成長45.43％，亦創歷年同期新高水準。

朋億表示，受惠中國、台灣地區半導體主要客戶備貨需求保持暢旺，加上隨著中國疫情封控緩解，公司亦積極加速遞延訂單認列，進一步推升旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業務動能。

朋億指出，雖全球消費性電子需求趨緩影響半導體產業供需，惟觀察新能源車、高效能運算、AI、5G等長期市場需求仍有助於推動全球半導體產業成長前景，今年上半年台灣、中國地區營收比重分別為46.5％、46.2％，由於半導體短鏈化趨勢發展明確，以朋億銷售區域擴張業務接單策略，除提升市場業務競爭利基，亦更進一步增添整體營運動能成效。

展望2022年第三季，朋億持審慎樂觀看法。憑藉朋億持續展現垂直水平資源整合、擴大兩岸市場接單、以及深化廠務領域高潔淨度化學品供應與分裝系統設備，並積極拓展製程領域之濕製程設備業務表現，有助於保持公司整體營運良好動能。

此外，以目前整體在手訂單仍保持歷史新高水位，加上良好訂單能見度、以及兩岸半導體產業主要客戶維持既定設備出貨進度，同時朋億持續深化原料供應廠商業務合作，招募及培育專業人才等，隨著在手訂單陸續出貨並認列營收貢獻，有望創造未來營運表現持續向上。