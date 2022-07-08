國票金控公布6月自結稅後盈餘0.12億元，上半年累計稅後盈餘7.89億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.26元，且至6月底每股淨值11.38元。

國票金控主要子公司獲利表現方面，國際票券6月稅後盈餘1.66億元，上半年累計稅後盈餘10.35億元，EPS為0.63元。

國票證券（持股58.09％）6月稅後盈餘0.5億元，上半年累計稅後盈餘4.31億元，EPS為0.51元。