光學鏡頭廠大立光(3008)公布2022年第2季財報，第2季合併毛利率為55.8%，季增2.44個百分點，單季稅後盈餘為49.45億元，季減10.28%，累計上半年每股盈餘為78.36元。

大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統淡季，且遭逢大陸封城停工，大立光第2季合併營收為96.75億元，季減4.52%，營業毛利為53.98億元，季減0.15%，單季合併毛利率為55.8%，季增2.44個百分點，營業淨利為40.35億元，季增0.6%，單季營業淨利率為41.71%，稅前盈餘為62.01億元，季減8.27%，稅後盈餘為49.45億元，季減10.28%，單季每股盈餘為37.06元。

大立光上半年合併營收為198.07億元，年減10%，營業毛利為108.05億元，年減21%，合併毛利率為54.55%，營業淨利為80.44億元，年減29%，營業淨利率為40.61%，稅前盈餘為129.62億元，年增22%，稅後盈餘為104.58億元，年增26%，每股盈餘為78.36元。

若以產品組合來看，2022年第2季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占30%到40%。