雞蛋是許多家庭必備食材之一，好吃也好入菜，不過放在冰箱一段時間的雞蛋是否還新鮮，單憑外觀難以判斷，對此營養師許育禎分享，只要將雞蛋泡在鹽水中，就能分辨新鮮度，新鮮的雞蛋會沉在水底，不新鮮的則會浮起來。

許育禎在臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」分享辨別雞蛋新鮮度的方法。她先解釋，因為蛋殼上有許多肉眼看不見的小孔，若擺放時間久了，雞蛋裡的水份就會從蛋殼上的孔洞流失，空氣得以趁虛而入，也就是說，越不新鮮的雞蛋氣體越多，才會漂浮在水面上。

許育禎準備了約5至6%濃度的鹽水（100毫升的冷水加5至6公克的鹽），並拿3顆雞蛋做示範，只見褐色雞蛋浮出水面，表示雞蛋不新鮮；2顆白色雞蛋全都沉在水底，代表是新鮮雞蛋。

營養師許育禎分享，新鮮的雞蛋會沉在水底，不新鮮的則會浮起來。（圖／翻設自臉書粉專Ivy營養師的健康教室）

至於雞蛋該如何保存？台北農產曾指出，雞蛋買回家後應避免存放在冰箱門的雞蛋架上，因為冰箱經常開開關關，溫度變化可能影響雞蛋的新鮮度，建議整盒放入冰箱內，並將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下擺放。