斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫的辦公室今天發聲明說，威克瑞米辛赫願意辭職，以促成囊括所有政黨的新政府成立。今天稍早有數千名示威民眾闖入位於可倫坡的總統官邸和總統府。

路透社報導，斯里蘭卡爆發70年來最嚴重經濟危機，民眾憤怒持續升溫，大批示威者今天衝進總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的住所和辦公地點高喊要他下台，軍警皆無力攔阻。群眾也闖入重金屬大門保護的財政部。

兩名斯里蘭卡國防部消息人士透露，鑒於週末預計會有示威者聚集，拉賈帕克薩昨天已被護送離開官邸，以保護他的安全。路透社尚無法確認拉賈帕克薩目前下落。

今天動亂發生後，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）與數名政黨領袖進行會商，以決定要採取哪些步驟因應。

根據他的辦公室聲明：「威克瑞米辛赫已告知各政黨領袖，他願意辭去總理，好讓囊括所有政黨的政府能接手。」

一名斯里蘭卡政府消息人士告訴路透社，威克瑞米辛赫同樣已被護送到一個安全地點。

斯里蘭卡數個反對黨領導人也要求拉賈帕克薩辭職。在威克瑞米辛赫提議請辭前，曾任總統的斯里蘭卡自由黨（Sri Lanka Freedom Party）黨魁席瑞塞納（Maithripala Sirisena）表示：「總統和總理必須立即辭職，否則政治不穩定將惡化。」