2019年曾榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」的口足畫家高淑專，花一年時間申請菲律賓籍移工來台協助，但移工來台1個月，以無法勝任為由擅自離去，讓高淑專生活頓時無依；因移工離去前曾打「1955勞工諮詢申訴專線」，不算逃逸，讓高淑專反成為弱勢。勞工局指出，現有機制有賴勞動部整體討論改善。

63歲的高淑專年輕時車禍致不良於行，丈夫跟她離婚，但她並未失志，不但一路從國中學歷到完成大學學業，並撫養兩名子女長大成人，不僅口繪自傳《媽媽嫁妝》，還榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」殊榮。因生活無法自理，日常生活要靠人協助。

高淑專去年透過仲介申請菲律賓移工，雙方事先透過視訊溝通，高淑專向移工說明工作條件，表示自己體重60公斤，要求不包尿布；該移工說照顧沒有問題，但受疫情影響直到今年4月移工才來台。

高淑專指出，外籍移工來台要先隔離費用需由雇主承擔，移工來台防疫旅館等費用，她花了7萬多元；5月13日移工才到家協助，但該移工住在她家卻不打開行李，僅拿出幾件衣服換洗，讓她覺得很奇怪，隨後又以抱不動她、背痛等理由，要求她夜間要穿尿布。

高淑專說，她還購買束腹等供移工使用，自己罹患褥瘡也不追究，但移工一再表示無法勝任工作有意換雇主；雙方協調俟其找到新移工，該名移工即可離開。但該名移工領完薪水6月16日即私自離開，她只能暫時投靠姐姐，由住在東勢的姐姐協助照顧，因姊姊老邁身體不是很好，讓她十分無奈。

因該名移工離開前曾打1955申訴，致無法視同逃逸外勞，雙方7月5日在台中市勞工局協調，移工堅持換雇主，她則質疑該移工將她當成跳板，堅持要移工返回菲律賓，勞資協調不成。勞動部立案的「外國人安置中心」人員，還協助移工中止合約，雇主反成弱勢十分不公。

勞工局外勞事務科長張嘉珮說，該案因勞資協調不成立，雇主要求單方廢聘，不同意移工轉換雇主，需向勞動部申請由勞動部決定；移工因打1955專線不能視同逃逸，確實有不少外國人採取這種做法衍生雇主家庭照顧人力問題；因移工來台工作形態一直在改變，現有機制還有賴勞動部整體討論來改善。