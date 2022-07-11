我之所以要特別介紹「暗視覺細胞」，乃是因為，這些細胞，是我們眼睛、視力的拯救者。

原本，我們的眼睛，是可以使用很久的；但是，因為沒有正確使用，而致提前老化；這個錯誤，就發生在電子照明越來越普及，照明亮度越來越高，3C 藍光曝照越來越多的現代；專家發現並且憂心著，許多人，將可能從出生到老去，都在亮光下辛苦的「活著」，未曾知道暗黑的重要，也從來不知道什麼是「暗視覺」。

導正這個錯誤，最簡單的方法，就是釋放暗視覺；在任何可能的情況下，讓暗視覺細胞，取代亮視覺細胞，分攤視覺的負擔；尤其，讓工作了一個白天的亮視覺細胞，至少可以在入夜後，休息下來。

從暗適應到釋放暗視覺

想像一下，艷陽天，開著敞篷跑車，進入沒有打燈的隧道，那將會是多麼恐怖的清況？因為，眼前會是一片的漆黑，會有那麼的一瞬間，我們完全看不見前方。幸虧，一般的隧道，通常會打燈，使得隧道內外的明暗，不會差特別的多，暗適應不會「太久」，而致影響到駕駛的安全。

以上這些，都跟「暗適應」有關；而所謂的「暗適應」，簡單的說，就是一個人，從相對明亮，進入到相對暗黑的環境時，從一開始的看不見，到逐漸看見的過渡狀態。

從亮到暗，甚至從很亮進到亮，就是需要「暗適應」，就是需要時間；有的時候，雖然只需要幾秒鐘，或僅僅是幾分之一秒，但是，許多的危險，就是發生在這個時候。

另外，入暮時分，也是車禍最多的時段，就跟瞬間明暗適應不來有關。

例如，在日落的時分，天空雖仍殘餘著亮光，卻照不亮漆黑的路面，背著光的行人、車輛，只剩下黑影，將車開在此時的道路上，稍不留神，車禍就會發生在這看不清楚的瞬間；這是因為，一旦照到天空的亮光，就算是殘餘的，也會迫使眼睛啟用亮視覺，關閉了暗視覺；這個時候，背光的人、車，相對顯得暗黑，跟白天光照下的情境，完全不同，令人難以立刻適應。

但是，再隔一陣子，天光消失，夜幕低垂，整個視線上的背景，開始暗黑，人眼啟動了暗視覺，便可以較清楚看到沒有背光的人、車；尤其，再加上車頭燈的照射，從這些人、車反射回來的光線，也尚足夠暗視覺細胞的感知、看見；當然啦，如果前方的車輛，也都有開燈，有車尾燈，那麼，就沒有「看見」的困難；至於行人，還是相對危險，除非穿戴會發光的衣、帽、鞋、包。

認識勞苦功高的脈絡膜

每一次，每一睜開眼，周遭光線便進入眼簾；每一顆進入眼睛的光子，都會跟視網膜細胞互動，發生一次的光化學反應，同時，都會伴隨產生一份的氧化性廢棄物；這個廢棄物，還要依賴視網膜背後的後勤單位──「脈絡膜」來清運。

只是，每次進入眼睛的，不是只有一顆，而是一堆光子；所產生的氧化性廢棄物，也就不是只有一個，而是一堆，這就要考驗脈絡膜清運的功力了；然而，脈絡膜清運廢棄物的速率，有其上限；當光線太強，特別是藍光太多的時候，其清運速度，會趕不上廢棄物製造的速度，這會造成廢棄物的積累。

這些積累的廢棄物，若再經進一步的光氧化反應，就會產生毒性，以至於引發視網膜發炎；過久、過度的發炎，則將引發視網膜不可逆的傷害。

這個問題，在現代尤為嚴重，原因無它，就是因為燈光點得太亮，3C 螢幕看得太久；並且，室內燈光，並沒有隨著夕陽的西下而變暗；3C 的使用，更是越夜越盛；這些，勢必造成視錐細胞與脈絡膜的過度負擔。

所幸，原本就有最自然也是最有效的解決之道，那就是，讓室內光線，跟著室外光線同步，漸漸變暗；或是，不要點得跟白天一樣亮，讓暗視覺啟動，讓錐細胞休息。

其實，黃昏之後，需要休息的，不只是眼睛細胞；全身上下內外細胞，一樣需要需休息、修補；更多相關資訊，請參考筆者《擁抱暗黑》一書；現在，且用附圖來說明，剪除不必要光線、亮度的益處。

(本文摘自《護眼，從用對光開始》/商周出版)

【內容簡介】「藍害疫情」已來到，須即刻展開「護眼行動」──

藍光傷眼，無所不在的殺手

拜科技之賜，我們有了方便的通訊設備，沒想到這些設備的光線，雖看起來沒有很亮、很刺眼，但長期使用卻會造成眼睛不可逆的傷害，連年輕人也沒有例外。所謂的「藍光」到底是什麼？又該怎麼辨認？

好光護眼，趁還來的及

不同的人，有非常不同的照度需求，這代表有許多因素，會影響我們看書、看3C的「適讀亮度」，並不是一般認為的「越亮越好」，再加上「多休息」、「少藍」、「減亮」三個護眼行動，才能減緩此等嚴峻的「國安問題」。

精華彩蛋，常見問題解惑

為避免將要用一輩子的視力，提前用罄，全球人類迫切想保護自己眼睛，抗藍光相關的產品、技術，有極大商機。市面上標榜「護眼」的商品、食品更是百百種，到底這些產品有無功效，能夠阻擋多少損害，讓光電專家解釋給你聽。

「我寧可罹癌，失去其他肢體器官，也不要失去眼睛視力。」

在幾次的演講當中，即席的聽眾民調指出，失去「視界」，是絕大多人所無法承受之重；絕大多數的人，寧可罹癌，也不願意失去視力。

拜科技之賜，我們都有了方便的通訊設備；只是萬萬沒有想到的是，這些設備的光線，看起來並不是很亮、很刺眼；但是，長期密集的使用下來，卻真真實實地造成了眼睛不可逆的傷害，而黃斑部病變，只是其中一個；這一次，就連年輕人也沒有例外，才是情況嚴重的地方，我們還能不被驚醒嗎？

然而，喪失視界，這叫人害怕的事情，卻已經像核彈級的海嘯一般，席捲而來；受害者，一樣是遍及全球；受害的人口與比率，都正在快速上升中。

如果新冠疫情算是第三次世界大戰的話，那麼，「藍害疫情」這第四次世界大戰，已經悄悄來到；而且，選在三次大戰正嚴峻的時刻大暴走，雪上加霜。

這一次，我們要面對的敵人，不是病毒，而是我們自己的壞習慣；唯有認清這個事實，及早遠離既有或是正在養成的壞習慣，才能贏得這次的大戰。

【作者簡介】清大教授、防3C藍害專家 周卓煇

學歷︰

美國密西根大學高分子科學與工程碩士、博士

國立清華大學工業化學系學士

經歷︰

美國IBM研究中心客座科學家

國立清華大學畢業生聯絡暨就業輔導室主任

國立清華大學材料科學與工程學系主任

現任︰

國立清華大學材料科學與工程學系特聘教授

中華民國電動車輛發展協會創會理事長

財團法人厚德基金會董事長

中國工程師協會工程師倫理委員會創會委員

清大科學服務社、中山女中／師大附中校友會、國際經濟商管學生會指導老師