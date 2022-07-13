金馬獎質感師陳新發與Bito設計團隊攜手合作金馬59主視覺。（金馬提供）

2022台北金馬影展將於11月2日至20日展開，本屆再度邀請劉耕名擔任視覺統籌，率領Bito設計團隊為金馬59量身打造一系列精彩視覺設計。13日率先公布「金馬59」主視覺，不僅將59字型構成金馬圖騰，並同步釋出動態影像，兩者之間充滿巧思，令人期待金馬59的精彩風貌。

由劉耕名率領的Bito設計團隊，去年為金馬58打造全新主視覺，接連勇奪設計界最高殿堂紐約ADC Awards金獎、英國D＆AD Awards最高榮譽黃鉛筆大獎。今年Bito與上屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」得主質感師陳新發攜手打造，以「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題致敬電影人。

這1年，全球面臨疫情、戰爭，以及各種無可預期的考驗，卻也看到人們的因應和改變。這個境況和電影產業十分相似，因為電影人經常在拍攝現場解決各種隨機狀況，克服天候或人為因素。他們身上的曬痕、汗漬和傷疤，器材表面的刻痕、斑駁與磨損，都顯示著拍電影是個難題，電影人卻依然堅持不懈，每部光鮮亮麗作品的背後，是無數個電影人努力的痕跡，這些痕跡日復一日地積累，最終成為觀眾眼中的影像。

因此Bito在這次金馬59主視覺設計中，嘗試把電影創作與拍攝歷程「視覺化」。將59字型構成金馬圖騰，透過90度翻轉平面主視覺，瞬變為3D立體金馬字體設計。為了精準呈現這個視覺驚喜，Bito更設計打造一座雙向性的數位雕塑，模擬測試視角轉變的效果。

而在3D立體金馬字體設計的表面質感上，由陳新發率領的法蘭克質感創作團隊，還原重現電影拍攝現場的氛圍與情境。以幕後工作人員避免光線反射的黑色服裝為底色，呈現噴漆顏料水漬、定位膠帶的標記、支撐劇組踩踏的蘋果箱與器材的磨損刮痕，與各種文字與記號，這些層層交疊的痕跡，都是銀幕前看不到的無聲歷程。視覺色調上，則以亮橘作為主色調，更顯大膽活力。字體上，則選用無襯線字體的設計，讓整體視覺在現代摩登和隆重大器間取得平衡。