日本首相岸田文雄今天以自民黨總裁身分，在自民黨中央舉行選後記者會，強調將繼承遭槍殺身亡的前首相安倍晉三遺志，致力安倍生前傾力期盼解決的修憲等未竟之志。

日本放送協會（NHK）報導，岸田說，這次參議院大選所獲得的席次，不光只是對自民黨及公明黨聯合政權的信任，更代表著「希望你們守護日本、開創未來、全力以赴」的國民激勵，讓他們再度有所覺悟。

岸田談到遭槍殺身亡的安倍說，將繼承安倍遺志，特別是安倍生前傾注全力的北韓綁架日本人問題及修憲等，他們將致力安倍無法完成的難題。

岸田也提到日本面對二次大戰後最困難的局面，還有來自疫情再度擴大的挑戰；他也表達基於烏克蘭情勢等因素，在5年內徹底強化日本防衛能力的想法。

有關因應日本目前物價高漲的對策，岸田說，政府將在本週召集「物價、薪資及生活綜合對策本部」會議，包括彈性利用5兆5000億日圓預備金在內，將針對物價及景氣狀況採取迅速且無縫的綜合性對策。

談到電力供給，岸田說，全國將重啟超過10座火力發電廠發電機組運轉，預料可以確保今年夏天所需用電，呼籲民眾今年夏天不要勉強進行節電，以免造成中暑。

在修憲部分，岸田說，目前包括自民黨提出的自衛隊入憲、因應緊急事態等4大項目，每一個都是現今課題，為了達成修憲目標，將在國會內主導議論。

他說，強烈期待朝野政黨能在預定秋天舉行的臨時國會中，進行更為活躍的討論。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110711