台中市警方日前與彰化縣警局合作，於台74線快速道路沿線匝道，實施封閉式道路臨檢，一晚共取締39件酒駕，其中移送法辦28件，中市警將持續防制酒駕，維護用路人安全。

台中市警察局交通大隊今天發布新聞稿表示，市警局統合各分局、交警大隊於7月8日及9日夜間時段，規劃在台74線全線匝道展開封閉式取締酒後駕車路檢勤務，並與台74線交界的彰化縣警察局合作，實施同步全線封閉式路檢。

警方指出，交通大隊引用數據分析比對，發現酒駕事故常發生於夜間及深夜時段，警方因而選定晚間9時許至翌日凌晨1時許，於台74線快速道路銜接平面道路的26處匝道臨檢，共動用604名警力。

警方統計，當天共取締39件酒後駕車案件，其中移送法辦28件，透過與彰化縣警局區域聯防方式強化執法能量，防制酒後駕車情形發生。

另經統計，民國111年1月至6月，台中市警局共取締酒後駕車4482件，與110年同期相較增加283件，市警局將維持強力執法，維護用路人安全。（編輯：陳仁華）1110711