解放軍003型航母「福建」艦

中方最先進的第3艘航母「福建」艦最近下水，向世界大大展現了海軍雄心。專家說，這艘滿載排水量達8萬多噸的新航母擁有「電磁彈射系統」（EMALS）等新戰鬥裝備，顯示中方正迅速趕上美國。

不過，據CNN新聞網26日報導，分析家警告，儘管北京大張旗鼓，透過「福建」艦下水，顯然是要向對手發出信息，但目前還不要輕信過多炒作。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，首先，它很可能還需要3—4年才能發揮戰力。就算它發揮戰力，由於體型龐大，也會成為明顯的目標。任何敵人都會敏銳地察覺，擊沉這類代表性的軍艦，就像軍事災難一樣，會重創中方士氣。

此外，還有個簡單的事實在於，航母雖然看來令人印象深刻，但卻未必最適合應用在東海、南海，還有解放軍攻台等專家認為，不久的將來最可能爆發的衝突中。

基本上，專家說，「福建」艦雖是中方最大的戰艦，但目前卻可能不是美國海軍指揮官心中最大的問題。而對美國制海權來說，構成遠比「福建」艦更大威脅的，可以說是以下4種中方船艦：

*055型驅逐艦

許多人認為，這些2017下水的1.3萬噸隱形導彈驅逐艦是世上最強大的水面戰艦。它大到符合北約（NATO）巡洋艦的標準，裝有112個垂直發射單元，能用來發射從反艦飛彈到遠程攻陸飛彈等所有武器。美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）先前便指出，它的設計格外先進，有隱形性能和雷達，並能裝備大批飛彈，比多數美，日和南韓的驅逐艦都更大，也更強。

美國國會研究處（U.S. Congressional Research Service）3月的報告說，廣泛認為，中方至少有10艘055型驅逐艦下水或在建，而解放軍有5艘現役這型驅逐艦。

中方官媒《環球時報》上周說，在美日不斷為台灣問題挑釁北京之際，055型二艦「拉薩」號首航日本海，舉行第一次遠海演訓，不僅徹底發揮戰力，也在威懾外國對台海可能的軍事干預上，展現出能力。

而今年4月社群媒體上流傳的影片顯示，1枚看似鷹擊-21的飛彈從055型驅逐艦上發射。軍事分析家說，解放軍罕見展示這款武器，可能在於針對美台，進行戰略威懾。

*039型潛艦

這款柴電動力潛艦幾乎寂靜無聲，事實或許能證明，它的戰力令美國軍事規劃人員難以應付。據美國國防部向國會提交的 2021年中國軍力報告說，北京打造了17艘39A/B潛艦，並打算在接下來3年將總數增為25艘。

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