台中市警察局為遏止酒駕，於7月8日夜間21時許至翌日凌晨1時許，與彰化縣警察局同步實施封閉式道路臨檢勤務，於台74線快速道路銜接平面道路段，以「封閉式」方式設置路檢點，沿線共計59處匝道口，於重要匝道處封閉26處匝道，並動用604名警力，另今年1月至6月共取締酒後駕車4482件，與去年同期增加283件。

台中市政府警察局表示，統合各分局、交通警察大隊於8日夜間時段規劃在台74線全線匝道展開封閉式取締酒後駕車路檢勤務，並透過「區域聯防」機制，與台74線快速道路交界的彰化縣警察局，實施同步全線封閉式路檢，當日共取締39件酒後駕車，其中移送法辦28件，透過區域聯防方式增強執法能量，以嚇阻民眾僥倖心理，防制酒後駕車情形發生。

台中市政府警察局指出，防制酒後駕車需要從執法與宣導面同時著手，除針對易發生酒後駕車路段、地點規劃勤務加強查察，展現警方取締酒駕絕不鬆懈之決心，嚇阻民眾切勿心存僥倖。

台中警方持續運用數位電子平台、網路社群媒體等方式，積極宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施，以執法、宣導雙向並進之作法，全市朝「零酒駕肇事死亡」的宜居城市目標邁進。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！