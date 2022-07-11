捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）4年任期屆滿將返國，行政院長蘇貞昌今（11日）下午接見朗樂及副代表唐笛（Dita Táborská），蘇貞昌特別感謝捷克替台灣發聲，朗樂返國後也會更加促進雙方的關係。朗樂則說，很希望能夠促成台北和捷克首都布拉格航班直飛，拉近兩國間的距離。

蘇貞昌表示，朗樂於下個月任滿返國，感謝他近4年努力，讓台灣和捷克關係大幅進度，捷克參議院議長韋德齊日前來台參訪，也是因為有他大力協助，兩國間互動是有史以來層級最高的代表團來台，非常成功。

他說，這幾年間，兩國貿易額大幅提高、往來增加，也看到台灣在捷克投資大幅增加，捷克是台灣在歐洲投資的第10大國，此外，國發會主委龔明鑫率代表團前往捷克也受到熱情接待，對於代表的協助表達肯定與感謝。如今朗樂要返國榮陞，主管亞太事務，帶著兩國成功經驗與美好回憶更加促進雙方關係。

蘇貞昌表示，看到俄羅斯入侵烏克蘭，專制極權國家對鄰國的侵略，造成那麼多難民，與捷克一起協助難民，一起為自由和平民主奮鬥，彼此間合作做出貢獻；也要感謝捷克政府、參議會多次支持台灣，在世界衛生大會發聲支持台灣參加國際組織，為台灣發聲、為世界衛生仗義執言，特地向捷克政府、參議院表示肯定與感謝。

蘇貞昌也提及，捷克景點豐富，自己也前往參訪過，另外還有文化景觀、科技等，兩國間還有很多事物可以合作，加上我國國人也喜歡出外旅遊，前往捷克旅遊，在朗樂過去的努力地基礎上，可以更為精進；朗樂也曾到屏東舉辦過捷克周活動，讓屏東民眾更加了解捷克，經由這樣的往來，彼此間可以更加認識，教育部、外交部也增加名額，讓捷克學生可以來台求學，未來在各方面加強互動。

朗樂表示，很榮幸可以在台灣完成4年的任期，彼此合作完成很多成就，捷克與台灣是緊密夥伴，在民主自由、人權價值上更加團結；未來合作領域不斷擴大，包含科技、經貿、人文，另外還有智慧城市、人工智慧、智慧農業、智慧林業等都有賴台灣朋友幫忙。

朗樂強調，近年的互訪與互動都促成更多合作空間，台灣人很喜歡到捷克旅遊，疫情前每年都有超過20萬人到捷克旅遊，捷克人民到台灣旅遊也更加有興趣，因此不只在台北，甚至到屏東舉辦捷克周活動，很希望能夠促成台北和布拉格直飛航班，拉近兩國的距離；此外，捷克政府也將台灣與日本、韓國並列印太地區民主夥伴，捷克擔任歐盟輪值主席，會持續延續歐盟的政策、延續歐盟印太戰略政策，未來不僅優先協助烏克蘭重建，同時在安全方面要強化盟整體防衛、經濟及民主。