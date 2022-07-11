北市林森北路條通附近，11日下午發生一起墜樓事件，目擊者眼見男子從12樓墜落，初步排除有外力介入，至於詳細死因，警方將後續調查，並報請檢察官相驗。

據了解，墜落的男子是69歲陳姓男子，自大樓12樓墜落1樓，當場沒有呼吸心跳，現場留有大量血跡，附近民眾目睹整個過程，未發現有其他人等，初步排除外力，警方將調閱大樓監視器，並通知家屬到場。

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