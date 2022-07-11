副總統賴清德今(11日)赴日弔唁日本前首相安倍晉三，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，日台沒有正式外交關係，副總統按慣例是不能訪問日本的，但日本首相岸田文雄領導的自民黨，在昨日的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂，所以一咬牙一跺腳就發給了賴清德簽證。台日關係評論家謝文生認為，岸田文雄發給簽證，此舉透露的思考有3個宣示含義。

謝文生今在臉書指出，賴清德以總統蔡英文的特使身分前往日本弔唁安倍，岸田文雄發給簽證，此舉透露的思考「有3個層次」，首先是「對黨內右派宣示，他會承繼安倍的遺志，不必擔心他會退縮」，再來「對中國大陸宣示，日本的印太立場不會因為安倍離開而退縮，請好好面對、切實處理兩國關係」，最後「對台灣宣示，台日關係不會倒退」。謝文生也直言，這是「國際新日本自主路線，層次的順序也有意義」。

日本媒體報導賴清德赴日弔唁安倍晉三。

對於賴清德赴日弔唁安倍，總統府發言人張惇涵稍早表示，賴清德與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文透露，賴清德在日本預計停留一晚，明天才會返台，至於相關行程則尊重日方的安排。