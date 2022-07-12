河南省村鎮銀行「提款難」事件傳出新進展。河南銀保監局、地方金融監管局11日公告，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金，分類分批展開先行墊付工作。

新浪財經報導，7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額人民幣（下同）5萬元以下的客戶。單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。墊付工作由河南農村信用社聯合社代理組織實施。

自4月18日起，有存戶發現，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行，以及開封新東方村鎮銀行等銀行，線上存款通路暫時無法提款，事件延燒至今。約3千名遲遲難以提款的存戶，10日到人行鄭州支行門口舉布條抗議，但卻和警方爆發流血衝突，引發熱議。

許昌市公安局10日通報，自2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪集團透過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高層等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。並利用第三方互聯網金融平台、該犯罪集團設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，以及一批資金掮客進行攬儲與推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，並設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、遮掩瞞報，上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

許昌市公安局表示，近期公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，且依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產，案件偵辦工作正有序推進。

明報報導，河南當局此前利用防疫手段限制存戶自由行動，將存戶的健康碼變成「紅碼」，使得他們無法前往當地抗議。然而，河南近日再現「紅碼」，陸媒4日當周報導，山東等地的河南村鎮銀行存戶反映他們的健康碼再次變成「紅碼」。