由於各界擔心能源危機將使歐元區經濟陷入衰退，歐元兌美元匯價今天一度貶值至1.0056美元，幾乎接近平價，創下2002年12月以來新低。
路透社報導，將俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪一號管線（Nord Stream 1）今天開始進行年度定期維修，預計管線供氣將停止10天。
但各國政府、市場和企業都擔心，北溪一號管線的關閉時間可能會因為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭而延長。
歐元兌美元今天一度貶值1.29%至1.0056美元，創下2002年12月以來新低。（譯者：陳彥鈞）1110712
由於各界擔心能源危機將使歐元區經濟陷入衰退，歐元兌美元匯價今天一度貶值至1.0056美元，幾乎接近平價，創下2002年12月以來新低。
路透社報導，將俄羅斯天然氣輸送到德國的北溪一號管線（Nord Stream 1）今天開始進行年度定期維修，預計管線供氣將停止10天。
但各國政府、市場和企業都擔心，北溪一號管線的關閉時間可能會因為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭而延長。
歐元兌美元今天一度貶值1.29%至1.0056美元，創下2002年12月以來新低。（譯者：陳彥鈞）1110712
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