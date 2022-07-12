能源供應面臨短缺危機，歐洲經濟衰退風險與日俱增，外加主要經濟體央行收緊政策以抗通膨，歐元兌美元匯率觸及近20年低點，今（12日）不僅出現1：1平價，還跌破1美元水準，最低來到1：0.9997，為2002年12月以來最低點。

路透社報導，經濟浮現衰退隱憂，避險情緒主導市場，美元為金融市場主要避險貨幣，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數升至近二十年新高；美元指數目前上漲0.26%至108.44。

至於歐元兌美元匯率於近20年來低點徘徊，今日跌至1：1的平價，不僅如此，還一度跌破1美元水準，最低來到0.9997，創2002年以來12月首見。

俄羅斯天然氣輸往德國的最大單一管道北溪一號11日開始年度維修，預計暫停長達10天的天然氣輸送，但市場擔心可能會因俄烏的戰火而無法如期恢復，進一步加劇能源供應，使處於困境的歐元區經濟陷入衰退。