營建署表示，300億元租金補貼專案自7月1日開放受理申請，開辦首週申請戶即達18萬8,369戶，截至7月8日17時止，含舊戶帶入試算14萬7,205戶、新戶4萬1,164戶。

其中，本專案針對4大族群加碼補貼1.2倍至1.8倍以上，經濟或社會弱勢家庭13萬5,350戶，約占總申請戶7成，育有未成年子女家庭5萬623戶，約占總申請戶3成，初入社會青年申請戶數4萬1,475戶，約占總申請戶2成，新婚家庭申請戶數也達2,288戶，顯示民眾對租屋補貼政策的支持。申請期限至今年8月31日17時為止，請民眾多加利用線上申請方式，以利加速審查。

營建署指出，目前新戶申請共有4萬1,164戶，線上申請率約97％。若進一步分析租屋地，台北市5,680戶，新北市8,256戶、桃園市3,767戶、台中市7,631戶、台南市3,538戶、高雄市4,923戶，其餘縣市7,369戶，整體而言，6都約占8成。

營建署表示，擴大租金補貼政策透過跨部會合作及政策工具來落實對經濟弱勢及各族群的照顧，也用數據告訴大家，這項政策租屋族看得到也吃得到，實質減輕租屋負擔。