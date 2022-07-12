太子建設(2511)近年業績表現不錯，推案去化速度快，不過，在獵地上並不積極，未來恐將面臨無案可推的情形，董事長羅智先說，的確未來可能有1~2年沒有生意可做，但是，開心的是太子建設是台灣建設業中負債比最低、又沒有餘屋的公司，未來希望外界在提到公司名字時，是可以充滿想像，變成一個不一樣的公司！

羅智先承認，剛接下太子建設之時，餘屋量讓自已大吃一驚，若是麥香紅茶賣不出去還可以當成福利品發放給員工，但是總不能把房子發放給員工吧!還好近幾年房市景氣非常好，太子建設推案及成屋銷售都去化的很快，現在手上都沒有餘屋。他說，平常要做什麼還不方便，現在沒有餘屋在手上，負債比又低，想要轉型並沒有負擔。

太子建設前總經理謝明汎因任期屆滿者卸任，新任者由統一超商協理協理林宏俊擔任。台灣建築業買地、推案的模式要過去了，羅智先強調，未來要在開發上有動腦筋，新接任總座人選經歷剛好不是純粹的建築業，對商場經營、物業管理等等都有不同的想法，每個業態都需要不同的專業人才，希望能帶領太子呈現新的樣貌！

台灣從南部到北部蓋的房子樣式都差不多，羅智先說，台南房市維持幾十年的不動如山，但隨著科學園區的到來，近兩年台南房市十分熱絡，市場為什麼這麼夯，已經和先前的原素有所不同，新世代的人對房屋的需求，是想要定居呢？還是暫居？這些都要理清楚後，才能決定未來要蓋什麼房子，而不在只是隨意的買地推案，讓消費者購屋。

羅智先指出，目前太子設已無餘屋，將會暫時先休息，未來將轉型成為不一樣的建設公司，接下來新太子的樣貌到底會如何，團隊正在積極思考。至於太子轉投資的飯店受到疫情的衝擊，業績表現不佳，會靜待疫情過去。