中央銀行代財政部12日標售300億元5年期公債，最高得標利率1.095％， 創逾七年新高，較6月標售同天期的1.08％，再度上揚1.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），維持今年來的利率走升趨勢。

觀察5年期公債得標利率，今年第一次標售2月時為0.6％，及至此次（7月）共計標售4次，累積得標利率大幅走升49.5基本點，顯示央行今年來在政策利率的調升行動，逐步反映到市場面。惟，金融業主管指出，6月標售時已反映央行第二季理事會的利率調升半碼（1碼是0.25個百分點），該次得標利率為1.0800％，7月標售的利率影響已略為減低。

本次5年期公債共吸引530億元資金搶標，投標倍數1.77倍，其中銀行業搶到58.16％籌碼，其次證券業拿走29.17％，票券業僅11％，保險業僅標得1.67％。

金融業主管指出，5年券對銀行、保險等金融業的資金配置來說，一直是供不應求，今年以來標售得標利率正走出緩步向上的趨勢，何時向央行政策利率完全契合，即重貼現率1.5％，將是觀察重點。