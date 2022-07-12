受新冠肺炎疫情、烏俄戰爭影響，國際糧食供應鏈產生劇變，台灣的產業端發動契作種植，以大豆、玉米2項主力雜糧需求最為迫切。（周麗蘭攝）

因應後疫情時代及俄烏戰爭影響，台灣長期仰賴進口的小麥、大麥、大豆、玉米等原物料，農糧署推動本土種植生產計畫，台灣大豆產業策聯盟今（12日）在雲林四湖舉辦自動化機械示範，推薦農民種植省水省工的玉米、大豆輪作。

農糧署署長胡忠一表示，國內糧食自給率只有6％，每年雜糧進口約800萬噸，其中玉米400萬噸、大豆260萬噸、小麥140萬噸。

受新冠肺炎疫情、烏俄戰爭影響，國際糧食供應鏈產生劇變，台灣的產業端發動契作種植，以大豆、玉米2項主力雜糧需求最為迫切。去年台灣大豆種植面積3303公頃、自給率僅0.1％；玉米種1萬5000公頃、自給率2.5％。

胡忠一指出，大多數農地維持種水稻，生產量過剩，且過程使用很多水，該署在北部試辦水稻、雜糧輪作3年，大豆用水量比水稻少一半，一公頃可節省6700至8000噸水，還可減少用肥用藥，並增加土壤肥力，種1公頃大豆比水稻省約4萬元成本。

台灣大豆產業策略聯盟今（12日）在四湖鄉舉辦國產大豆玉米輪作示範記者會，分享田間管理技術，以及採收後處理技術。

大豆聯盟推行一期作大豆、二期作玉米的輪作方式，田間資材及作物管理則與臺中區農業改良場、臺南區農業改良場等專家技術合作，導入循環益生菌有機質肥料，並大量運用智能自動化施肥機械，以達到順利轉作的目的。

雲林縣北港鎮雜糧產銷班員指出，過去大豆、玉米多與水稻進行輪作，口湖鄉近年嘗試一期大豆、 二期玉米的輪作模式，導入現代化機械、管理模式，合作農友的意見回饋都很正面。