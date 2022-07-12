桃園國際機場公司今公布2022年6月營運統計數據，6月份機場客運量19萬9418人次、航機起降9412架次，與去年同期相較分別增加191.96％及12.74％；貨運量則減少4.71％至21萬6325公噸，顯示客運表現逐漸增溫，而貨運量在去年基期已相對偏高的情況下呈現微幅下滑。

桃機公司表示，隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，國際間旅行逐漸重啟，加上自6月15日恢復轉機作業後，7月1日至10日僅10天即有2萬1653人次於桃園機場轉機，機場人流明顯回升。

累計1至6月客運量73萬4152人次，較去年同期45萬6552人次，年增60.80％；航機起降5萬3383架次，較去年同期5萬131架次，年增6.49％；貨運量132萬8070公噸，較去年同期135萬8207公噸，年減2.22％。

6月15日開放入境旅客親友接送，經過半個月的宣導及實際營運，7月1日至10日桃園機場的親友接送比例佔入境旅客達40.22％。