趙露思臉湊近吳磊裸身胸膛拔箭。（愛奇藝國際戰提供）

吳磊飾演凌不疑展年少將軍英氣。（愛奇藝國際戰提供）

由吳磊與趙露思主演的《星漢燦爛》，一場吳磊快馬加鞭救在路上遇襲的趙露思，在女方要遭刺時，他一揮大長矛撂倒漢子，一把摟住趙露思，一句「別怕，我來了」英勇救妻行徑帥暈劇迷。吳磊展現年少將軍英氣，Man味爆棚，網友直呼是他演藝生涯最帥角色。

吳磊溫柔行徑不僅於此，見趙露思不畏血腥自告奮勇要幫忙療傷，他便主動留下，只因他的厚實胸膛也被箭給射穿了。他裸著上身，趙露思靈機一動用項鍊弦線，試圖將他胸膛的箭頭給扯出，兩人臉對著臉靠得超近，即使女方害怕撇過頭，吳磊仍抓住她的手讓她完成，箭頭拔出來時趙露思問他疼嗎？但吳磊明明已流了一頭大汗、臉色都發白，開口的第一句話竟是問女方，「你手疼嗎？」暖男舉動已經看出他對趙露思的深情。

吳磊在戲中自從趙露思大義滅親暗中協助他調查，就逐漸在意著這個機警靈敏又做事大膽的女孩，但兩人之間的情愫卻殺出程咬金，發電機趙露思遭劇中另一要角猛丟直球告白，甚至不惜為了她悔婚追愛，雖然趙露思眉頭緊皺，但經過對方長時間的陪伴，甚至認為「只有他跟我提親，如果還挑三揀四，再找也難。」因而接受對方的愛意，私下互訂終身。

然而她母親得知兩人相處情形，發現女兒根本對對方毫無愛意，堅決退回這門婚事，但她竟已披上大紅嫁衣，準備嫁人了，開虐的是，她與吳磊見面說出「你是你，我是我，今日應就是你我最後一次見面。」劇情準備虐心，讓劇迷狂敲碗後續，直呼「一天兩集看不夠啊！」

此外，趙露思演出《星漢燦爛》誕生出不少搞笑表情包，不但雙眼黑青、鼻孔流血，讓她都在微博自嘲自己應該被稱為程少「傷」，因為「傷上加傷」。而另一場與吳磊一同騎馬的戲，她在馬上大吼「等一下！等一下！啊～～啊～～」表情相當痛苦猙獰，甚至直接嚎啕大哭，原來趙露思不知道已經開拍，突然向前狂奔讓她以為馬瘋了，讓背後的吳磊趕緊用衛生紙幫她擦淚，可靠地說「我怎麼可能讓馬瘋呢」導演一臉懵後才恍然大悟，「我以為是戲呢，（反應）特別真實！」

《星漢燦爛》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。