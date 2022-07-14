（華南銀行推出退休金長大專案，協助年輕人及準備退休的族群累積退休金水庫。圖／華南銀行提供） 華南銀行指出，日前發生新加坡一位鍾姓富婆在丈夫過世後，為了走出傷痛，到大陸旅遊，負責接待的楊姓導遊得知富婆擁有億萬身家，竟心起歹念，一步步設下陷阱，取得富婆信任，不但登堂入室，以男主人自居，還洗腦富婆，讓她自覺失智，簽下法定監護人授權書，全權管理她的財產，進而移轉約新臺幣8億元巨額資產。不過，如果富婆的財產都交付信託，結果一定會不一樣。當年紀愈大，身體機能退化，為了提升生活品質，愈來愈多人選擇入住養老村、安養機構，透過機構完善的設備及照護服務，讓家人不再為了照護自己而傷腦筋。然而，不管選擇哪種生活方式，由於沒有收入，只能花錢，所以最重要的就是一定要在退休前準備好自己退休的安養金。華南銀行指出，信託架構功能廣泛，且因具有專款專用及資產獨立性之特色，讓信託業能透過信託協助客戶有效管理資金。簡單地來說，就好像是把信託專戶當作退休金的水庫，如何在退休時把水庫的水存滿就是我們最主要的任務。為協助客戶準備好退休金水庫，華南銀行會先依每個人的職業、年齡及未來預計過的生活樣態計算出退休金缺口，並與客戶溝通，如調整每月投資金額、降低退休花費等，擬定最佳解決方案，一步一步地補足資金缺口。另外，若是搭配華南銀行推出的專屬退休金方案信託，客戶即可隨時將資金交付信託專戶，由銀行代為管理，並且在退休金水庫累積期間，也就是信託專戶尚未啟動支付款項前，享有專屬信託管理費率，達到鼓勵大家預先簽訂信託契約及養成儲蓄的概念。為了讓累積的資金逐漸變大，補足退休金缺口，可以依照每個人預計達成時間及投資承受風險等級，篩選出適合自己的外國債券或基金商品，讓信託專戶內的資金慢慢長大，成為退休後的保障。華南銀行強調，「變老」是每個人都會碰到的問題，退休規劃是人生旅程中的必修課，並不是只有中年人才需要，年輕人更應及早規劃，利用時間有效降低準備的成本。華南銀行提醒，最重要的是，退休規劃時一定要持之以恆，讓退休金逐漸長大，未來才能享有理想中的退休生活。