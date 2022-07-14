近期在世界籃壇傳出震撼消息！據法國媒體報導，NBA費城76人當家中鋒恩比德(Joel Embiid)已成功取得法國護照，他將有機會為其出戰2024年巴黎奧運，與轉至灰狼的門神戈貝爾(Rudy Gobert)組成駭人超級雙塔，禁區戰力足以威脅世界各國，甚至是美國隊，而恩比德生涯至今還未代表任何一國出征世界賽。

Joel Embiid has officially obtained a French passport! 🇫🇷



How long until Vincent Collet is on the phone ahead of #EuroBasket? 📞👀 pic.twitter.com/c1TNAP1gMu — FIBA (@FIBA) July 13, 2022

據法媒報導恩比德在當地時間5日正式取得法國國籍，有望代表參加2024年在國內舉行的巴黎奧運，而大家都知道恩比德出生於喀麥隆，但他過去從未身披喀麥隆戰袍出征國際賽，根據國際籃球總會規定，各國能擁有1名年滿16歲獲得該國國籍歸化球員，且必須沒有為原國籍代表隊參加奧運、世界盃等國際賽。

所以他要成為陣中一員是被允許的，而若順利加入，將為法國補上超強戰力，與戈貝爾組成雙塔，而陣中還有不少猛將，如長人Victor Wembanyama、巴坦(Nicolas Batum)、佛尼耶(Evan Fournier)、卡巴洛特(Timothe Luwawu-Cabarrot)、尼里基那(Frank Ntilikina)，對美國隊、世界列強來說肯定是全新勁敵。