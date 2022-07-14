陳男與高姓女友去年凌晨到中市1家超商喝酒聊天，答應幫店員將拾獲皮夾，送交派出所招領。豈料，情侶倆人途中吵架，女友憤而離去，陳竟變節侵吞皮夾內現金，將皮夾及證件等物丟棄。黃姓失主報案，稱內有現金折合約新台幣10萬元，法官僅認定有美金、人民幣各500元及新台幣2萬元，依侵占遺失物罪判罰金8千元，犯罪所得沒收，得上訴。

判決書指出，陳男與高女、宋女等3人，去年4月11日凌晨4時35分許，在中市1家超商座位區喝酒聊天，超商張姓店員在熟食區拾獲1只長皮夾，前往詢問陳男等人是否遺落該皮夾，陳等人否認。

陳主動表達，願意協助將皮夾送交到派出所，張將皮夾交給兩情侶，兩人在清晨5時許離去前往派出所，途中卻發生爭吵，高女將皮夾交給陳後離去。豈料，陳竟變節取走皮夾內現金，將皮夾丟棄街口，經路人拾獲，送交警局。

黃姓失主發現皮夾遺失超商，委託友人到超商詢問後報警，警方調閱超商監視影像追查。失主供稱，皮包內現金有美金、人民幣、泰幣及新台幣4、5萬元，換算新台幣約10萬元。

曾清點皮夾的張姓店員作證指出，只知皮夾內約有新台幣1、2萬元；百元人民幣4、5張；百元美金約4、5張，並沒有泰幣。陳男到案辯稱，考量超商店員要忙上班，他才主動說，等把酒喝完，可幫忙送去派出所。

法官認定，皮夾內除證件外，陳男侵占現金的金額為美金、人民幣各約500元及新台幣2萬元，其餘證據不足。審酌陳男犯罪手法尚稱平和，證件及信用卡、金融卡及現金部分138元已發還失主領回，依侵占遺失物罪判罰金8千元，犯罪所得沒收。

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