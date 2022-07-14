國人信用卡前五月刷近1.28兆元，超越2019年疫情前刷卡金額，重新創下同期歷史新高，銀行局副局長林志吉14日揭露信用卡重返榮耀三大原因，一是國人已習慣疫情、與病毒共存，恢復正常生活與消費，二是電商刷卡顯著成長，三是今年梅雨及豪雨造成大家不出門，外送刷卡也增加。

金管會公布5月信用卡刷卡金額為2,580億元，較4月增加188億元，亦較去年5月增加184億元，同比成長率7.68％。林志吉表示，5月刷卡金額比4月增加，主要是二大原因，一是超市、量販店刷卡量增加，以國泰世華銀、中信銀及玉山銀等前三大發卡行來看，5月這部分就增加增69億元；二是5月有繳納牌照稅，因此有刷卡繳稅金額，前三大發卡行因此增加44億元。

全球都在朝無現金化發展，信用卡刷卡金額從2010年開始，連續10年成長，每年總刷卡量都以7％到12％的速度成長，年年創新高，直到2020年新冠肺炎疫情在全球蔓延，出國旅行及海外刷卡驟降，2020年信用卡全年刷卡量近3.02兆元，較前一年衰退6.3％，2021年雖恢復成長2.91％，但全年刷卡金額3.1兆元，仍未超越2019年時的3.22兆元。

2022年到目前雖仍未恢復海外旅行，但國人的國內消費與線上購物刷卡量，已補足海外刷卡金額，前五月累計刷卡1兆2,799億元，比去年同期成長4.86％，且刷卡金額創歷史同期新高，若此趨勢持續，今年全年刷卡量應可破3.22兆元，再創歷史新高。

林志吉分析，信用卡恢復成長且創新高，主要是國人已習慣疫情，恢復正常生活與消費，旅行、購物、住飯店等刷卡成長；二是線上購物也快速成長，電商的刷卡量大幅增加，三是今年的梅雨季讓民眾不想出門，叫外送的頻率亦增加，刷卡量隨之成長。