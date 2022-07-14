為了打擊通膨高漲，菲律賓央行14日無預警宣布升息3碼，將基準利率調升至3.25％，創2002年以來最大升幅。這是繼5月與6月各升息1碼的最新舉措。菲國6月消費者物價指數（CPI）年增6.1％，遠高於央行設定的2％～4％目標。