打擊高通膨 菲律賓央行升息3碼 21:432022/07/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了打擊通膨高漲，菲律賓央行14日無預警宣布升息3碼，將基準利率調升至3.25％，創2002年以來最大升幅。這是繼5月與6月各升息1碼的最新舉措。菲國6月消費者物價指數（CPI）年增6.1％，遠高於央行設定的2％～4％目標。 通膨爆表 韓紐央行升息2碼 抗通膨！加拿大央行一口氣升息4碼 1998年來最大升幅 金融市場震盪 股債兼備降風險 #升息 #打擊 #菲律賓央行 #高通膨 #通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加拿大央行意外升息4碼 創1998年來最大升幅 07:522022/07/14 財經 利變型保單抗通膨 買氣大增 04:102022/07/14 金融．稅務 資金利多加持 大陸高息ETF成抗震黑馬 21:432022/07/14 財經 債券熊市進入尾聲？長天期債吸睛 04:102022/07/14 投資理財 《金融》投資債券以「益」待勞 專家給3建議 11:182022/07/14 財經 通膨數據難看 聯準會7月升息4碼預期升溫 08:332022/07/14 國際 永豐優息存股ETF 展現抗跌力 04:102022/07/14 證券．權證 《國際經濟》歐盟看高通膨率 恐下修今明年GDP預測 12:082022/07/14 財經 6月通膨破9％ 聯準會人士：升息4碼恐箭在弦上 12:422022/07/14 國際 股價指數期貨贏家專欄－美CPI創高 留意市場動向 04:102022/07/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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