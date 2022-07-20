英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周二（19日）表示，為了加快對抗通膨飆漲的腳步，英國央行可能考慮8月會議升息2碼。
貝利19日在倫敦市長官邸（Mansion House）發表演講時表示，為了控制攀抵40年高點的通膨，英國央行必要時將採取積極作為，而這意味著：升息2碼也在下次開會時的討論之列。但他強調，目前尚未做出任何決定。
自2021年12月以來，英國央行已經五度升息，下次例會將於8月4日召開。
英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周二（19日）表示，為了加快對抗通膨飆漲的腳步，英國央行可能考慮8月會議升息2碼。
貝利19日在倫敦市長官邸（Mansion House）發表演講時表示，為了控制攀抵40年高點的通膨，英國央行必要時將採取積極作為，而這意味著：升息2碼也在下次開會時的討論之列。但他強調，目前尚未做出任何決定。
自2021年12月以來，英國央行已經五度升息，下次例會將於8月4日召開。
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