USD Coin（USDC）為全球前三大穩定幣之一，其發行商Circle Internet Financial和台灣頗有緣份。區塊鏈企業奧丁丁集團14日表示，和該公司聯手推出奧丁丁支付（OwlPay）B2B USDC 跨境支付服務，提供企業USDC出入金、美元入金轉換USDC交易等服務，首波鎖定美國企業。

Circle Internet Financia甫於6月初併購台灣加密資產託管保管服務公司博歐科技（CYBAVO）。全球數位資產平台CoinMarketCap統計顯示，目前全球穩定幣市場規模逾1,500億美元，各國政府亦逐漸看重數位貨幣市場，著眼於穩定幣的發展性，USDC為具全額儲備的美元穩定幣，截至7月12日，全球流通量逾550億美元，鏈上交易總額累積逾5兆美元。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，自2021年1月美國貨幣監管署（OCC）公布，開放受監管金融機構使用穩定幣，當時奧丁丁就發覺這是一項契機，經過嚴謹調查後選擇與 Circle 合作，「USDC是我們目前最信賴的穩定幣」，相信穩定幣是未來 FinTech的趨勢，也是改變全球金融體系的重要一步。

奧丁丁集團看好USDC的未來性與市場交易趨勢，繼2022第二季推出B2B全球跨境支付，此次再新增USDC為金流管道，企業可依需求選擇區塊鏈－Algorand、Avalanche、Ethereum、Flow、Hedera、Polygon、Solana、Stellar、Tron，透過區塊鏈減少交易摩擦與成本，達到即時支付，單筆交易最快能於數秒到帳。

奧丁丁集團海外市場部資深業務經理Andrew Carpenter表示，USDC因資產儲備透明與合規性，為市場公認更穩定的穩定幣，避險特性鮮明，OwlPay USDC收付款全在鏈上完成，企業可以藉此感受新世代支付的優勢，第一階段將進軍美國市場。

此外，OwlPay亦提供具交易所等級安全性的數位錢包，協助企業及收款方於法幣、USDC無縫接軌，大幅降低穩定幣交易門檻與跨境交易成本，提升企業營運效率。