財政部國庫署公布今(111)年度截至6月底查緝私劣菸品成果，經由中央及地方查緝機關積極協助查緝，計查獲違法菸品1368萬7177包，市價新台幣約8.37億元，與110年度同期比較，查獲量增加278萬1032包，成長25.5%，成果良好。

財政部國庫署表示，今年自4月間起國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情轉趨嚴峻，惟查緝機關仍秉持維護國家稅收及市場秩序之宗旨，戮力查緝，上半年私菸查獲數量仍有成長。分析上半年查獲違法案件仍以走私私菸為主，其中大宗查獲案件計有4件，查獲私菸約962萬包，占總查獲量70.3%，另外查緝機關亦查獲16件約223萬包地下菸廠產製私菸案件，占總查獲量16.3%，有效防堵不法菸品流入市面，保障國民健康。

為精進私菸查緝效能，財政部105年10月20日訂定「查緝走私菸品精進執行方案」，統合邊境及市面查緝機關人力及資源，加強查緝，並針對變異新型走私態樣，採取滾動檢討方式因應，迄今已7度檢討精進防杜措施。未來仍將持續統合各查緝機關量能，加強查緝以維護市場秩序及國家稅收。

財政部國庫署重申，產製、輸入、運輸、販賣私菸行為，將依菸酒管理法論罰並沒入違規菸品，其中產製私菸者，最高可處1000萬元罰鍰；運輸、販賣私菸者，最高可處600萬元罰鍰；輸入私菸者，可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上1000萬元以下罰金。提醒不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力及政府嚴正執法之決心，並呼籲國人切勿購買來路不明或售價顯不合理之菸品，以免危害身體健康，並鼓勵檢舉。