中國第二季GDP數據即將出爐，大陸股市15日開盤下跌。

上證指數開盤報3,261點，跌20點或0.62％；10：00報3,278點，跌4點或0.12％。

深成指開市報12,557點，跌45點或0.36％；現報12,634點，漲32點或0.25％。

滬深300指數開市報4,299點，跌22點或0.52％；創業板指數開市報2,804點，跌14點或0.53％。

各類股普遍受壓，水泥股跌逾1％；電力、房地產、有色金屬、石油、金融、化工股偏弱。