升息、打炒房、物價狂漲諸多因素夾雜下，鄉林(5531)董事長賴正鎰今(15日)說，上半年房市表現，購地少七成，來客量少五成，購屋觀望可能延遲至少半年才進場。疫情Q3趨緩下，部分原本計劃在上半年的新案遞延到Q3、Q4推案，預期下半年整體仍維持「量縮、價微揚」格局，全年總推案量將從去年的1.8兆元減為1.38兆元，年減23%。

展望下半年房市，賴正鎰點出3大趨勢，包括1.台北市推案將以都更合建或危老建築物重建為主要土地來源。2.隨著預售案交易受限、先建後售的新成屋當道。3.因疫情居隔或留在家時間變長，帶動換屋需求增加，50坪以上的中大坪數產品可望抬頭。

對於內政部政次花敬群將在10月推動通過《平均地權條例》修法，禁止預售屋轉賣。賴正鎰說，政府打炒房一年來效果顯著，但房地產業也慘兮兮，所以他向立委們喊話，年底馬上就要縣市長選舉，大家都很忙著輔選，短期內實在沒有必要再急著推動預售屋禁止轉賣的修法，更不需要用打房議題來騙選票，他也建議政府「不急修法管預售、穩控建材與土地買賣、放寬土建融貸款成數」三大政策來穩房市。

賴正鎰指出，央行要求銀行承辦開發商土建融資貸款降到4成，並規定購地後18個月內要開工，否則要降低貸款成數，使得開發商現在都不再買新的土地，加上之前庫存土地已購足，所以全國的今年上半年的購地總金額較去年同期減少了七成，市場觀望氣氛濃使得各案場平均來客量短少50%，建商原本在今年上半年要推的部分新案遞延到Q3、Q4推出、預售屋改為成屋銷售，避免吃掉利潤。

賴正鎰分析，開發商反映土地與建築成本的飆漲，六都房市以台中漲幅最高，近四年來的預售屋平均單價從21.1萬元漲到38.7萬元，漲幅達83％以上，甚至有些個案追漲達100%、桃園漲幅70%次之。台南和高雄的平均房價漲幅也逾60%。

雙北市房價基期高，漲幅相對較少，但今年上半年的新個案補漲空間幅度大，慢慢恢復到上波4、5年前的行情，像新莊副都心區域回到60萬元以上，萬華區也回70、80萬元，加上台北市區現在無地可買，所以開發商只能靠都更危老或合建，來降低推案成本。