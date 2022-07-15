受新冠肺炎疫情及封控措施等影響，上海經濟受到嚴重衝擊，第二季GDP年減13.7％，拖累上半年GDP跌5.7％。上海首季GDP為增長3.1％。

此外，上海失業率高居全大陸之冠。上海6月城鎮調查失業率達7％，第二季平均為12.5％，上半年平均為8.9％，均高於全國的5.5％、5.8％及5.7％的水平。

大陸國家統計局15日公布，今年第二季地區生產總值，上海領跌，年減13.7％；吉林、北京、海南、江蘇亦負增長，分別年跌4.5％、2.9％、2.5％及1.1％。浙江、青海第二季GDP均年增長0.1％，亦低過全國增長0.4％的水平。

上半年計，吉林及上海GDP，分別年跌6％和5.7％。低過全國GDP增長2.5％水平的，還有北京（0.7％）、天津（0.4％）、遼寧（1.5％）、江蘇（1.6％）、廣東（2％）、海南（1.6％）；浙江、青海與全國水平持平。寧夏以第二季及上半年GDP增長5.3％領跑。

大陸國家統計局表示，今年以來，國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，第二季經濟下行壓力明顯增大。其中，4月份主要經濟指標深度下跌，5月份主要經濟指標降幅收窄，6月份經濟企穩回升，穩經濟一攬子政策措施效應較快顯現。

對於下階段經濟，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，儘管受到國際環境複雜嚴峻和國內疫情衝擊等超預期因素影響，經濟運行面臨較多困難挑戰，但中國經濟長期向好基本面沒有改變，經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點明顯，隨著一系列穩增長政策措施落地見效，國民經濟有望逐步恢復，保持平穩增長。