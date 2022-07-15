草屯槍擊案凶嫌落網 冷笑嗆「要報仇有什麼錯？」

康建公司4死1傷槍案，兇手李鴻淵15日遭逮時一度大喊「我是報仇殺人的啦」引發熱議；據悉李鴻淵2014年曾被公司洪姓女課長控告殺人未遂，雖被判無罪，但疑似為此挾怨報仇，但詭異的是如今此事僅2名死者在當年曾出庭作證，另外2名死者與李男毫無關聯，連提告人「洪姓女課長」也未遭殺害，且事隔8年才下手，讓此事疑點重重。

據當年判決書指出，李鴻淵2014年任職時多次因操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，曾放話「過年後就會有一場好戲可看」，2014年洪女騎車回家時遭人持鐵棍攻擊，對方喊「打死妳」，她後來控告李鴻淵殺人未遂，但法官認為李男具不在場證明判無罪，李男是否為此挾怨報復待釐清。

不過詭異的是，此案4名死者中，只有2名死者（劉慶杉、張嘉綺）與受重傷的賴敏男在當年曾出庭為洪女作證，另外2名死者（賴敏男女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿）均與此官司無關，竟仍被李鴻淵殺害，此外告訴人洪姓女課長也無事，為整起事件增添疑點，另外事隔8年李男才報仇也是疑點之一。

對此，法醫高大成說，公司內部同事恩怨放8年才處理，實在說不過去，他認為幕後可能還有更大的陰謀，建議警方從金流著手擴大追查，他認為李男恐被幕後指使者利用，指使者提供火力並將李男訓練成殺人凶器，「若幕後無人指使或被收買，他既不是軍警、亦非流氓，哪裡弄得到這麼大批的火力武器？」

李鴻淵2014年被公司洪姓女課長控告殺人未遂，疑為此挾怨報仇，但詭異的是此事僅2名死者當年曾出庭作證，連提告人「洪姓女課長」也未遭殺害。（翻攝自司法院網站）

此案4名死者中，只有2名死者（劉慶杉、張嘉綺）與受重傷的賴敏男在當年曾出庭為洪女作證，另外2名死者（賴敏男女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿）均與此官司無關，竟仍被李鴻淵殺害。（翻攝自司法院網頁）

警政署長黃明昭親自坐鎮，警方15日下午1點50分進入台中中清路一段某養生會館夾層內逮到嫌犯李鴻淵，將人制伏上銬後，李嫌2時36分被帶出會館還露出笑容，當眾喊「大家好，我是報仇殺人的啦」，警方從他身上起出3把改造手槍與179顆子彈，內部宛如小型火藥庫，全案正由警方帶回偵辦中。

李鴻淵14日下午4時先在公司農場工竂，控制賴敏男弟弟及劉姓課長行動，在廁所槍殺2人，均頭部1槍斃命，李男再騎死者機車到公司大門前，表明要找賴敏男，因正值下班時間，他輕易進入公司後在辦公室槍殺賴敏男及張姓女主任，隨後在槍殺賴敏男女兒，兩女中槍身亡，賴敏男則頭部重創送醫搶救中。

李鴻淵離開案發現場後還故佈疑陣，先是將手機留在原住處讓警方連夜攻堅撲空，之後又棄車，換了5次計程車想製造斷點，還一度到霧峰某工地向同事借3萬後才躲到養生會館的夾層內，警方最後找到人，李男見大批警力還冷笑說「袂啦，我甘願了啦」。