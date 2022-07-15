南投康建生技公司4死槍擊案的李鴻淵，逃亡20多個小時後，15日下午在台中的中清路上1家養生會館落網。法醫高大成怒嗆，惡性重大、證據確鑿，應該馬上執行死刑，以生警惕作用，此風不可長！死刑吧！

14日傍晚南投草屯發生一起駭人聽聞的槍殺命案，康建生技前員工李鴻淵槍擊5人，共4人死亡1人重傷，康建生技負責人賴敏男生還，目前還在台中榮總加護病房觀察中。

對此，法醫高大成在臉書質疑，兇手被逮捕時的舉止還很驕傲呢！到底社會出現什麼問題？台灣一般民眾是禁止擁有槍枝的，這個兇嫌不但擁3槍丶近200顆子彈，滅音器丶手銬等，被逮捕時，還強調他是為了報仇，「智商低到令人咋舌！」

高大成認為，人証丶物証確鑿，就應該馬上執行死刑，以示警惕作用，不然劉邦友血案不破，就來了個模仿犯！真的此風不可長！死刑吧？！

高大成強調，他做了30多年的法醫，是不可能也不會違背他面對凶殺案當時的情景而去支持廢死！確定惡性重大、證據確鑿，就應儘速執行死刑！