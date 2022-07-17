南投縣草屯鎮康建案主嫌李鴻淵落網後，罪重遭南投地檢署收押禁見，被送到南投看守所，所方表示，李鴻淵這兩天情緒平穩、飲食作息都正常，並無異狀，有所方資深人員私下透露，李鴻淵可以說是沒有悔意，其背負4條人命，還能如此冷靜，真的「正常到不太正常」。

李鴻淵15日在台中養身會館落網，隨後被押往南投刑大偵訊，同日晚間移送南投地檢署複訊，最終遭檢方依刑法殺人、殺人未遂、私行拘禁等罪嫌，並有逃亡串證滅證之虞，向法官聲請羈押禁見獲准。

南投看守所所方人員私下表示，李鴻淵是社會矚目重大刑案犯嫌，因此對於其一舉一動都會特別監控，平均每15分鐘就會觀察並記錄，過去2天不管是情緒、或與舍友相處等都正常，飲食、睡眠等也都不錯。

他也透露，過去關押這麼多重刑犯，從未看到如此冷靜的人，正常到有點不正常，若真有悔意，在關押中情緒應該會受到影響，但他都沒有，若不是有經過專業的殺手訓練，就是已經準備好了，可能是評估過所有後果，也願意承擔。