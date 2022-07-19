郭雪芙接受夏和熙拷問。（CBOOK提供）

郭雪芙在《華燈初上》飾演的「愛子」令人印象深刻。（CBOOK提供）

郭雪芙表示現在懂得調適心情面對言論。（CBOOK提供）

郭雪芙日前為宣傳戲劇《正義的算法》，在網路訪談節目《名人說生活》接受主持人夏和熙拷問，同時也分享了她出道以來的心路歷程；出道多年的郭雪芙被問到是如何看待酸民的留言？她說：「到後面就會覺得，不要浪費時間去做這些事情，不如去做點有意義的。不過有時候還是會被激怒，就會去回覆然後封鎖對方。」現在的她懂得善待自己情緒，「會覺得為什麼要特地來這邊攻擊我，如果不是愛我的粉絲，可以不要看我的東西。」

她也表示現在越來越做自己，「講話什麼的都越來越做自己，以前可能經紀人在旁邊看，就要坐好、不能翹腳等等。」愛吃的她，也會透過美食紓解壓力，「我很享受吃這件事，至於人生，盡量地告訴自己要去享受當下。因為我們工作有壓力，然後可能不好的輿論也會造成壓力，這時就會想著說，噢！好，可能過幾年後，我就不會在意這件事情了，所以我現在幹嘛這麼在意。」

這次首度挑戰律政輕喜劇的她透露，「開拍之前我們會去做功課，像是跟著製作公司一起到律師事務所及法院見習與觀摩。那時候覺得，天啊！這地方（法院）也太嚴肅，壓力就很大，不太敢講話。」嚴肅的環境也讓她忍不住說：「跟我想像完全不一樣的地方是在於，打官司其實沒有那麼戲劇化，反而是會有個正常的流程在走，然後大家就是很冷靜地坐在他們的位置上，看著自己的東西講話。」她說看律師都是邊翻本邊講，心裡想說太好了，這樣拍攝時也可以拿著本邊看邊說，但拍攝時因為戲劇的畫面要求，還是得將台詞背起來。

郭雪芙在劇中化身泡麵頭、充滿抱負的菜鳥律師林小顏，新劇因受到疫情影響一度停拍3個月，她笑說：「真的在休假，我每天想幹嘛就幹嘛」，因為不知道什麼時候才要開始，那就是放鬆去做想做的事情。但當再回歸角色時，她心裡卻想說完蛋了，休息了這麼久，要怎麼辦，「好笑的劇其實最難演，但也帶來很多快樂，而我想為了這份快樂繼續新的嘗試。」

出道到現在，郭雪芙挑戰過很多題材，被問到最喜歡哪個角色時？她說：「我覺得跟每個演過的角色都很像，她們就是不同階段的我，而我需要不斷創新和新鮮感去感受自己，所以都很喜歡。」這次與男神陳柏霖搭檔演出，也是兩人相隔10年後再度合作，談及拍攝默契，她透露，「這次是我們第一次有更多的對手戲，很享受在戲裡，也覺得十年後兩人的狀態更重要，拍攝時甚至柏霖會跟導演事先想好沒讓我知道的東西，然後丟出來讓我去回應，像很多時候他會攻擊我泡麵頭什麼的，就要想一些去和他鬥嘴，畫面上的火花就是這樣來的。」