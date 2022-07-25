小S在podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》抱怨大S豔遇多。（金星文創提供）

小S（徐熙娣）與S媽在podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》中抱怨，不管到倫敦、香港哪個國家，只要身邊有大S，她就沒有機會豔遇，她說某年兩姊妹到倫敦時，有個年輕帥哥迎面走來，但眼中彷彿只看到大S，還拚命稱讚大S的牙齒很漂亮，小S氣說：「他應該是在嘲笑我當時戴牙套吧！」另一次是她跟大S、李心潔去香港，有位店員跟大S、李心潔要了電話，正當小S也要寫下自己的電話時，店員卻突然說「再見！」讓她當場超錯愕，S媽安慰她說：「應該是他們覺得你看起來是未成年小妹妹，不想惹麻煩吧！」

小S跟大S與閨蜜們都是從十幾歲到現在的交情，一夥人經常在家裡聚會，大家感情好到可以一起擠在廁所陪小S蹲馬桶，就怕她錯過精彩話題；但再好的閨蜜也有會爭吵的時候，小S透露有次請范曉萱擔任專輯製作人，沒想到她在錄音間等了2個小時，都沒有見到范曉萱的身影，等到她終於現身，等太久的小S壓抑不住情緒，冷冷地問：「你連做好朋友的專輯都會遲到，怎麼做別人的專輯？」而范曉萱也沒有多作解釋，兩人就開始錄製音樂。

小S在錄音過程中，隔著隔音玻璃都感覺范曉萱情緒低落，才終於走過去關心並開口詢問，范曉萱才解釋自己是因為身體不舒服才遲到，「妳剛剛講那句話真的很傷人！」兩姐妹在錄音室抱頭痛哭，小S也自責應該信任好友，應該關心、問她為什麼會遲到才對。

小S也曾因為唱歌問題跟另一位閨蜜吵架，小S當時在閨蜜家喝酒唱歌，閨蜜卻直言她唱歌匠氣、模仿范曉萱唱腔，小S暴怒說：「我哪有！我唱歌很有自己的style！」並氣掉頭就走。S媽忍不住笑小S沒品，為了這麼小的小事跟人家翻臉，小S說隔天他們立刻溝通也立刻和好，雖然閨蜜間一定會吵架，但吵完也一定會和好，S媽說：「閨蜜就是自己選的家人，看到她好，會開心；看閨蜜遇到不順，會替她緊張，真把她當家人關心。」

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