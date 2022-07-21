Angelababy飾演30代上班女子尹亦可。（愛奇藝國際站提供）

賴冠霖飾演陽光少年徐光兮。（愛奇藝國際站提供）

Angelababy、賴冠霖談跨越七歲年齡的姊弟戀。（愛奇藝國際站提供）

由Angelababy楊穎和賴冠霖主演的陸劇《愛情應該有的樣子》，2人在劇中大談跨越7歲年齡隔閡的甜蜜姊弟戀，洋溢浪漫幸福的劇情吸引粉絲瘋追，持續高居影音平台人氣熱榜。

2人談到印象最深的心動場面，Angelababy分享一場兩人還沒確定關係，一起參加聚餐時，她在桌底下偷偷牽起對方的手最令她心動，「在曖昧時期，表面風平浪靜，內心其實有很多小劇場，這種暗戳戳的糖最讓人動心。」

賴冠霖在劇中狂撩姊姊，他大方承認現實生活中也能接受姊弟戀，「只要遇到對的人，不管處在什麼樣的年齡段、多大的年齡差，我覺得都是能接受的！唯獨遇到對的人，你才有去面對很多問題的勇氣。」Angelababy則分享理想中的愛情，首先要充滿安全感，彼此信任沒有猜疑，其次是兩個人可以同頻率生活，擁有共同的話題、相同的人生觀與價值觀，「用1加1大於2的能量，一起攜手前行。」

劇中Angelababy飾演的尹亦可在職場上遇到手腳不乾淨的客戶上下其手騷擾，硬起來反抗被網友大讚帥氣，提到現實生活中若遇類似情況，她堅定表示，會先確認當下環境是否能全身而退，「安全的前提下我會像尹亦可一樣反抗」，她也坦言：「面對職場騷擾，如果選擇一味忍讓，只會讓對方變本加厲。社會需要為女性營造更加公平的職場環境，女生一定要學會保護自己，面對任何形式的職場騷擾都要勇敢say no。」盼尹亦可在劇中的反抗能給現實中的姊妹一些勇氣。

這次拍攝《愛情應該有的樣子》，賴冠霖獻出了螢幕初吻，他曝光幕後拍攝過程，「我和baby姊都會在走戲的時候去互相調整，在雙方都舒服了的狀態下才會拍。」至於劇中有不少親密鏡頭，拍攝前是否會緊張，他笑說：「沒有時間給你緊張，劇組安排的拍攝行程比較滿，拍完這一場就要下一場了，所以如果這場緊張影響到了拍攝進度，恐怕後果會很嚴重。」

《愛情應該有的樣子》全劇可在iQIYI國際版APP及iQ.com收看。