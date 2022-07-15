前衛福部長陳時中遺缺由次長薛瑞元升任，中央流行疫情指揮中心指揮官職務則由衛福部醫福會執行長王必勝升任衛福部次長後兼任，引發薛、王權力競合問題。立院國民黨團總召曾銘宗認為，相關人事布局暗示蔡政府已評估廢除指揮中心。

曾銘宗表示，薛瑞元與王必勝都是陳時中推薦的人事，但薛瑞元有專業卻非幹才，王則行政資歷嚴重不足，甚至連署長都沒做過，也就是說在選舉前，陳還是衛福部與指揮中心背後「大Boss」。

曾銘宗說，從當前指揮中心發言已愈來愈政治來看，可預期未來選戰期間的衛福部將成九合一選舉部，指揮中心成九合一輔選中心。

曾銘宗說，也正因指揮中心發言日益政治掛帥導致公信力遞減，如今原應由行政院長兼任的指揮官還每況愈下改由衛福部次長兼任，協調各部會能力堪慮，功能性日益下滑，所以由次長出任指揮官與陽春部長間，也不至於發生矛盾扞格。

曾銘宗認為，當指揮中心到當前政治掛帥、公信力不足地步，「廢掉算了」，若民進黨政府不廢除，立法院開議後國民黨團將提決議案要求廢除，由衛福部或行政院政務委員擔任跨部會防疫的協調角色即可。