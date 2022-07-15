現在的孩子究竟有多早熟？一名母親著急地向網友請益，表示自己12歲的兒子交了同齡女友，沒想到兩人的對話中充滿各種超齡的性暗示，對方甚至還問了一道關於洗澡的「情色數學題」，嚇得這名母親崩潰求助：「現在的12歲都是這樣？」

原PO昨（14）日在《匿名公社》中發文表示，兒子是家中獨子，個性單純連髒話都不會說，近日兒子和她分享交新女友的事情，起初還以為孩子間純純的戀愛能夠一笑置之，但沒想到兒子12歲的小女友，居然不斷傳送各種充滿性暗示的訊息，讓原PO看了大為震驚，一點也笑不出來。

小女孩傳來的訊息循序漸進，從一開始的「我正在洗澡」、「我正在吹頭髮」，進階到「如果我們一起去住飯店，你會幫我吹頭髮嗎」，還問「如果我洗澡需要20分鐘，你洗澡需要10分鐘，那我們一起洗的話需要多少時間呢？」而原PO單純的兒子還以為是在解數學題，回應「30分鐘」，沒想到對方卻直接正面對決，「時間不是應該更久嗎？會發生怪怪的事情啊」、「比如說，做X？」

一連串煽情的對話內容讓原PO看了心驚膽跳，不曉得是否應該先和對方家長溝通，以免這對小情侶發生憾事，心急如焚地她求助發問：「是我反應太大？現在的12歲都是這樣？懇請大家幫忙解惑，為娘的我已經快要一夜白頭了！」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言安慰這名焦急的母親，表示「自從手機給小孩用以後，他們就大很快了，你沒教他的，不代表同學不會教」、「教導孩子正確的性觀念，比什麼都重要」、「我女兒今年要升國三，她同學去年就跟男同學睡在一起了」、「現在的小孩本來就很早熟，男生也要保護自己，要教你兒子正確性觀念還有法律，女生還沒滿16歲，最好都不要發生性關係免得被告，還有對話留著以備不時之需」。