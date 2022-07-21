遠傳電信體恤用戶推出大雙網回饋共抗通膨！5G＋光纖上網同辦月費狂省一半，還有業界唯一辦光纖加享5G手機好康，加上遠傳老客戶加辦光纖上網每日最低僅16元，比他家業者隱藏光纖上網方案更划算，需求與優勢價格帶動遠傳大雙網申辦量飆增7成，6月單月申辦量更較疫情升溫前暴增2倍，申辦熱度還在持續升溫。

疫情帶動遠距教學、居家上班、居家娛樂需求上升，穩定寬頻網路已成民生必需品，在萬物俱漲之下，遠傳電信逆勢針對大雙網推出多元優惠，除同時申辦5G＋光纖上網，費用較個別申辦要省下一半，6月起加推【一費雙網手機包】方案，月付999元起，同享５Ｇ、光纖上網通通吃到飽，更有業界唯一辦光纖上網還加享0元５Ｇ手機，三種願望一次滿足，進一步帶動申辦熱潮。

根據遠傳統計，第二季大雙網申辦量較第一季大幅成長近７成，６月份單月申辦量更較疫情升溫前的２月暴增２倍，進入暑假，穩定的寬頻網路需求更是持續上升，估計7月份申辦量較上月份還會有雙位數成長。其中性價比高的居家光纖上網120M方案最受歡迎，其次是300M方案，不過觀察到申辦300M以上方案比例有逐漸升高趨勢，代表民眾即便在享受５G網路之餘，對於居家高速寬頻網路要求也越來越高。

遠傳大雙網方案選擇多元，其中【一費雙網手機包】方案，月付999元，可享有5G上網60GB上網傳輸量(量到降速至4G高速飽)和網內語音免費，以及光纖120M飆網服務，搭配 Samsung GALAXY A22(4＋64G)等5G手機通通0元起，適合精打細算小資族。

月付1399元以上方案，不僅升級5G、光纖上網同享上網吃到飽，光纖上網網速最高可達1G，多款當紅5G手機同樣0元帶回家，也能加價搭配iPhone 13 、Samsung S22等旗艦機款，還可享網內語音免費、網外最高300分鐘通話費，適合全家一起使用、需要高品質網路族群。