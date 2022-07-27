NCC於27日公布111年度「補助5G網路建置計畫」，截至7月底為止，非垂直場域之5G基地台部份，NCC已於6月28日審查完成各電信事業的建設計畫，核定加速加量的5G基地臺5,335台，總補助上限約為53.44億元。

「補助5G網路建設計畫」原規劃今年度5G電波人口涵蓋率達60％，目前已有電信事業5G電波人口涵蓋率達95.56％，NCC將持續偕同電信事業加速加量建置5G基地台，使民眾能享有更優良的5G行動訊號。

垂直場域或重要產業發展區域之5G網路部份，NCC已於6月29日至30日審查完成各電信事業的申請案，核定38案補助案，總補助上限為約1.4億元。

5G垂直場域補助案包含智慧醫療、智慧工廠及智慧校園等範疇，未來民眾可體驗各5G垂直場域的建置成果，感受5G帶來的數位新生活。

NCC為配合行政院第五代行動通信（5G）發展策略，加速加量建設5G行動寬頻網路，打造適合5G服務創新的發展環境，厚植臺灣垂直應用產業基礎，111年度賡續辦理前瞻基礎建設計畫「補助5G網路建設計畫」，鼓勵電信業者持續建置「非垂直場域之5G基地臺」及「垂直場域或重要產業發展區域之5G網路」，促使我國民眾能享有友善的5G上網環境。

NCC表示，「補助5G網路建設計畫」屬中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算（110年～111年），經費主要預算投入「非垂直場域之5G基地台」及「垂直場域或重要產業發展區域之5G網路」兩個項目，以鼓勵電信事業積極建設5G基礎網路。

預算額度部份，110年度預算額度99億2,361萬5千元。111年度預算額度55億7,331萬5千元。