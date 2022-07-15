台北市長選戰開打，連動市議員參選小雞布局。國民黨近日規畫將報准在台北市大安文山區市議員初選因青年加權制度惜敗的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩參選該區市議員。黨務人士說，此布局能幫市長參選人蔣萬安搶攻教會選票。

黨部人士表示，相關報准程序已在作業程序中。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則說，目前還沒收到公文，後續依公文辦理。

黨務人士說，教會系統選票向來較不支持國民黨，蔣萬安過往支持立同婚專法的主張，更讓教會系統反彈至今，而曾獻瑩是藍營內能獲教會系統支持人選，初選期間也展現相當實力，在選策會綜合考量下，才決定要予以報准參選。

國民黨台北市大安文山區市議員初選民調5月1日公布，曾獻瑩雖獲33.678％支持，在5位初選參選人中名列第一，但經青年加權制度調整卻落到第三，僅以0.289百分點之差未通過初選。

據指出，在支持曾獻瑩的教會系統與黨內要角反彈下，黨中央5月5日即授意台北市黨部研議曾報准參選可能性，但因擔心擾動初選結果，再加上報准作業多是在整體提名完成後才進行，台北市黨部遲未積極運作。

本周二（12日）台北市黨部開會審議年底台北市選舉提名名單，黨中央再致電要求市黨部處理曾獻瑩報准案。黨務人士說，目前確實規劃讓曾報准參選，但要有人提出申請，核准後才能掛國民黨籍參選。

黨務人士表示，台北市黨部立場是大安文山區市議員就依公告提名8席，報准曾獻瑩參選「不是市級或區級決定」。知情人士則說，報准案是選策會與黨秘書長黃健庭想爭取挺教會支持，背後確有真理堂等教會系統與黨內要角積極運作。

黃呂錦茹說，台北市黨部依初選公告提名8個市議員參選人，並已著手畫分各參選人經營責任區，曾獻瑩若獲報准參選，依規定不會分責任區，黨部也不會輔選。

至於因支持度仍待努力，曾傳要遭撤換的台北市中山大同區市議員參選人高世俊，改由另一初選惜敗的松山信義區市議員初選參選人滿志剛上陣。黨務人士說，目前看來，中山大同市議員參選人應不會有換將情形發生。