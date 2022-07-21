是德科技（Keysight Technologies Inc.）為首家量測廠商透過以軟體為中心的整合式測試解決方案，讓筆記型電腦製造商能夠在Snapdragon運算平台上驗證採用Arm架構的5G Windows PC。

Snapdragon運算平台是高通技術公司（Qualcomm Technologies）開發的多連接通訊解決方案，讓廠商能順利推出效能卓越、外形輕盈、無風扇且安全無比的筆電，且每一款均配備高階攝影機、音訊功能，以及5G連接方案。

許多Windows筆電供應商採用Snapdragon運算平台提供5G行動運算功能，以增強雲端體驗，進而提升生產力、效率和連接性。是德科技與高通技術公司攜手合作，協助業者在涵蓋設計、開發和製造的工作流程中，加速驗證搭載Snapdragon平台的PC。

是德科技無線測試事業群資深總監Lucas Hansen表示：「是德科技很高興能再度與高通技術公司合作，協助這間頂尖數據晶片供應商為其Snapdragon運算平台開拓相關市場，為常時啟動、常時連網（always on, always connected）的筆電使用者提供順暢的行動連接。自2016年以來，是德科技與高通技術公司已多次共同進行技術領先的5G試驗，讓裝置廠商和行動通訊業者能為各種不同的應用提供必要的無線連接。」

是德科技率先為供應商提供虛擬儀器系統架構（VISA）程式庫軟體，以便在任何輸入/輸出（I/O）軟體層中，為待測元件（DUT）和測試儀器之間提供高效率通訊。

高通技術公司採用是德科技搭載VISA軟體的測試解決方案，與其Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit自動化工具結合，為Snapdragon運算平台建立前所未有的互通性開發測試環境。