據《路透社》（Reuters）15日報導，總統的外交顧問週五表示，阿拉伯聯合大公國（UAE）準備向德黑蘭派遣一名特使，以恢復伊朗之間的橋樑，並補充說，對伊朗採取對抗的姿態並不是阿布達比的想法，阿聯一直試圖在超級大國盟友美國、新朋友以色列和老對手伊朗之間取得平衡，試圖避免區域緊張，進而破壞其經濟發展的局勢，同時建立波斯灣國家的軍事實力。

在波斯灣水域附近的油輪和沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）能源基礎設施遭到襲擊後，阿聯於2019年開始與伊朗接觸，此後雙邊持續保持對話，事實上13日其氣候變遷部長（Climate Change Minister）就去了一趟德黑蘭。

7月13日阿拉伯聯合大公國氣候變遷部長Mariam Almheiri與伊朗環境部副總裁兼負責人Ali Salajegheh博士簽署了一項關於聯合應對沙塵暴的協議。（圖：阿聯外交部）

「我們的對話正在進行中......我們正在向德黑蘭派遣大使。所有重建溝通橋樑的工作都在進行中。」阿聯外交事務顧問加爾加什（Anwar Gargash ）在總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）訪問巴黎之前告訴記者，阿布達比仍然對伊朗的動作表示擔憂，但希望努力尋找外交解決方案。

美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理拉皮德（Yair Lapid）週四簽署了一項聯合聲明，旨在不讓伊朗核武化，拜登表示作為最後手段，他不排除對伊朗動武，因為2015年德黑蘭與世界大國之間聯合全面行動計畫（JCPOA，即伊朗核協議）的恢復工作正面臨重重困難。

7月14日美國總統拜登與以色列總理拉皮德會晤。（路透社）

當被問及關於建立反伊朗聯盟以對抗德黑蘭地區活動的討論時，加爾加什表示，中東地區的北約尚且還只是一個「理論上的」概念，阿布達比認為集團對抗不是它們的選項。「我們對合作持開放態度，但不會針對該地區任何其他國家進行合作，在此我特別提到伊朗」。他說：「阿聯不會加入任何具有對抗意識的國家集團，即便我們確實與伊朗政治存在嚴重問題。」

美國和以色列正在尋求為與阿拉伯國家建立安全聯盟，以奠定防衛基礎，該聯盟將串連防空系統，以對抗伊朗在中東地區無人機和導彈襲擊。但加爾加什表示，只要不針對第三國，阿聯願意參與任何保護該國免受無人機和導彈襲擊的活動（組織、聯盟或是協會）。