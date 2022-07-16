有些人愛計較，甚至把人情當成籌碼，若對方沒有還，他們就會覺得自己吃虧了，日後還可能不願再幫助對方，而有的人則是樂善好施，非常不喜歡欠人情，寧願自己吃虧了，也不願意占別人便宜。《搜狐網》分享3個最不喜歡欠人情的生肖女，她們個性正直，因此也受到身邊人的喜愛，是值得結交的朋友。

1、生肖牛

屬牛女個性老實，平時為人很隨和，不喜歡欠人情，每當受到別人的幫助後，她們都會想盡辦法還回去，就算吃點虧也無所謂，因為每當她們想到自己欠別人人情時，就會覺得自己事情沒做完，甚至感覺自己占了別人便宜，因此吃不好睡不著。

2、生肖虎

屬虎女對自己的要求嚴格，自尊心也很強，寧願幫別人做事情，也不希望欠人情，她們外表看似很堅強，但心裡其實很脆弱，而且心腸很軟，絕不會做出傷害別人的事情，所以也不會想去占別人的便宜，對於朋友更是好的沒話說，是值得深交的朋友。

3、生肖羊

屬羊女正義感非常強，無論欠了別人東西還是情義，她們都會想辦法還給對方，甚至會把這些恩情記在心裡，認為這是別人對自己的信任，因此她們也不應該辜負，就算還清人情了，她們也會將對方的好記在心裡，只要對方需要幫忙，屬羊女也會毫不猶豫地伸出援手，就算自己吃點虧也不要緊，因為朋友就是要用心交。