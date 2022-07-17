一名女子的父親過世後與母親、妹妹相依為命，其高姓男友也搬入家中同居，卻在其間2度性侵她害懷孕，10年後因高男有家暴傾向，她向法院聲請保護令，才讓遭性侵的過往曝光，但高男在案件審理中死亡，法院諭知公訴不受理。

判決書指出，高姓男子與女子小花（化名）為前男女朋友，自2008年4月間小花父親過世後，高男便到小花及其母親、胞妹的租屋處共住。2009年4月間高男明知小花仍未成年，竟在小花母親離家且小花熟睡之際，未經過小花同意之下，強行硬上1次；同年11月間高男再次硬上小花1次，導致小花懷孕，小花隔年5月前往北市某診所引產。

全案曝光關鍵在於，小花長期受高男家暴，於2020年間5月向桃園地院聲請保護令，法院審理過程中才知悉小花未成年時，曾遭高男性侵，事後檢方依加重強制性交罪及對未滿14女子為性交等罪將高男起訴。

台北地院審理時，高男因故身亡，經刑事訴訟法第303條第5款、第307條明文規定，得不經言詞辯論，諭知全案公訴不受理。可上訴。

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